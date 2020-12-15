Sazlıdere Barajı'nın suları yüzlerce metre çekildi ev kalıntıları ortaya çıktı

Marmara bölgesine düşen kasım ayı yağış miktarı normaline göre yüzde 74, geçen yıl kasım ayı yağışlarına göre yüzde 36 azalma gerçekleşti.

İstanbul’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.

İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 21 seviyesine kadar indi. Sazlıdere Barajı’nın son yıllarına bakıldığında ise en düşük doluluk oranının 14 Aralık 2008 yılında yüzde 17.07 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 5 olarak kayda geçti.

Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suların çekilmesi ile birlikte haritalarda mavi olarak görülen baraj alanın adeta çöle döndüğü görüldü. Diğer taraftan suların çekilmesi ile daha önce sular altında kaldığı değerlendirilen bazı ev kalıntıları da ortaya çıktı.

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Suların çekildiği bölgede çok sayıda kurumuş ağaç var.

Türk bayrağı asılı

Bir başka açıda ise tarihi bir köprünün olduğu görüldü. Baraj alanında çok sayıda kurumuş ağaç olduğu ve vatandaşların ağacın birisinin tepesine Türk bayrağı astığı görüldü.

Baraj alanında çok sayıda lastik izinin olması korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan İstanbul’da 4 gündür etkili olan yağmurların barajlara etki etmesi bekleniyor. 4 gün önce yüzde 22.15 olan doluluk oranı yüzde 21 seviyelerine kadar indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara bölgesine düşen kasım ayı yağış miktarı normaline göre yüzde 74, geçen yıl kasım ayı yağışlarına göre yüzde 36 azalma gerçekleşti.