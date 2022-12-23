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ANKARA

Şebnem Korur Fincancı ilk kez hakim karşısına çıkacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Haber Merkezi DHA
Şebnem Korur Fincancı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Şebnem Korur Fincancı

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullandığı belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor.


Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılıyor. Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Fincancı, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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