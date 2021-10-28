Şebnem Şirin'in suç makinesi katili Furkan Zıbıncı tutuklandı

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA

ALTI AYRI SUÇ KAYDI VAR

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Z., bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Z’nin ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.





GÜNDEM Denizli'de kadın cinayeti! Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı

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FOTOĞRAF 23 Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin (25) ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25)arasında tartışma çıktı. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. hbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. AYRILMAK İSTEMİŞ<br><br>Yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. <br><br>Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu. <br><br>Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. ALTI SUÇTAN KAYDI VAR<br><br>Cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydı bulunan Zıbıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. 'OLAYI HATIRLAMIYORUM'<br><br>İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.<br><br>Zıbıncı, savcılık ifadesinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. TUTUKLANDI<br><br>Furkan Zıbıncı sevk edildiği mahkemece \"canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi, annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada dua edilip helallik alındı. 'O, BENİM MELEĞİM'<br><br>Büyük acı yaşayan Pervin Tokat, kızının cenazesine sarılarak, “Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum\" diyerek feryat etti. Türkiye Şebnem'e ağlıyor! Annesinin cenazedeki feryadı yürek yaktı: Katil tutuklandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), adliyeye sevk edildi. Altı ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Zıbıncı, ilk ifadesinde 'olayı hatırlamadığını' öne sürdü. Katil zanlısı Furkan Zıbıncı sevk edildiği mahkemece "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Acılı anne Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

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