Şebnem Şirin'in suç makinesi katili Furkan Zıbıncı tutuklandı

Denizli’de gıda mühendisi olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren zanlı Furkan Zıbıncı adliyeye sevk edildi. Gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, ilk ifadesinde yaşananları hatırlamadığını iddia etti. Katil zanlısı Zıbıncı, "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
ALTI AYRI SUÇ KAYDI VAR
Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Z., bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Z’nin ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
'OLAYI HATIRLAMIYORUM'
İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.