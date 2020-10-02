Sebze meyve taşıyan kamyonet Ümraniye TEM Otoyolu'nda devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

Ekonomi

Gıda teröristleri deşifre oldu: Vatandaşa at eti yediriyorlarmış

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda vatandaşın sağlığını tehlikeye atmaya çalışan gıda teröristleri tek tek ifşa oluyor. Bakanlık son olarak 91 firmaya ait 113 üründe tağşiş yapıldığını kamuoyu ile paylaştı. Bursa’da 5 firmanın 8 ürününde at eti otaya çıktı.

