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Gündem Sebze meyve taşıyan kamyonet Ümraniye TEM Otoyolunda devrildi, trafik yoğunluğu oluştu
İSTANBUL

Sebze meyve taşıyan kamyonet Ümraniye TEM Otoyolu'nda devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

Ümraniye, TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde bir kamyonet devrildi. Sebze meyve taşıyan kamyonetin şoförü yaralandı, kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi DHA
Ümraniye TEM'de kamyonet devrildi, trafik oluştu.
Ümraniye TEM'de kamyonet devrildi, trafik oluştu.

Yaşanan olay, sabah saatlerinde Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet, iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

TEM Otoyolu'nda sebze meyve taşıyan kamyonet devrildi, trafik aksadı
FOTOĞRAF 9
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Yaşanan olay, sabah saatlerinde Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde meydana geldi.
Title
İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet, iki araca çarptıktan sonra devrildi.
Title
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
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Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.
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Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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TEM Otoyolu'nda sebze meyve taşıyan kamyonet devrildi, trafik aksadı
Ümraniye, TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde sebze meyve taşıyan kamyonet devrildi. Kamyonet şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
  • Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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