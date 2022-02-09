Gündem Seçerek ayakkabı çalan hırsız merdivenlerden yuvarlandı
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Seçerek ayakkabı çalan hırsız merdivenlerden yuvarlandı

Esenler'de girdiği binadaki kapı önünde bırakılan ayakkabıları tek tek inceleyerek beğendiklerini çalan hırsızlık şüphelisi merdivenlerden kayarak düştü.

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Haber Merkezi DHA
Seçerek ayakkabı çalan hırsız merdivenlerden yuvarlandı
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Dış kapıyı açık bulan bir kişi kapıların önüne bırakılan ayakkabıların numara ve eski olup olmadıklarına tek tek baktı.

Beğendiklerini eline alan diğer kattaki dairelerin önüne gelen şüpheli görüntülendiğinden habersiz çok sayıda ayakkabıyı çaldıktan sonra ayrılmak istedi.

Şüpheli basamaklardan inerken kayarak düştü. Hırsızlık ve hırsızlık şüphelisinin düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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