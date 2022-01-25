Gündem Seçim barajını düşürecek kanun teklifinde sona gelindi TBMM Başkanlığına sunulacak
POLİTİKA

Seçim barajını düşürecek kanun teklifinde sona gelindi: TBMM Başkanlığına sunulacak

Cumhur İttifakı'nın hazırladığı, seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesini ön gören kanun teklifinin 1-2 hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
Seçim barajını düşürecek kanun teklifinde sona gelindi: TBMM Başkanlığına sunulacak
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AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti ve MHP kurmaylarının 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı, siyasi partiler kanunu ile seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinde sona gelindi. 15 maddelik kanun teklifiyle, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek, seçmenlik vasfı kazanan vatandaşların bunu kaybetmesi engellenecek ve partinin seçime girme yeterliliği kazanması için Meclis'te grup kurma şartı kaldırılacak.

Düzenlemenin, 1-2 hafta içinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenirken, teklifte dar bölge ya da daraltılmış bölge gibi seçenekler olmayacak. Seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin bir yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamaması nedeniyle, 'erken seçim' algısı oluşturmamak için teklifin şubat ayına kadar bekletildiği belirtildi.

SEDEF KABAŞ'IN SÖZLERİ

Öte yandan AK Parti'nin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri de gündeme geldi.

Kabaş'ın sözlerini doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları tarafından 81 ilde yapılan suç duyurusunu hatırlatarak, konunun takipçisi olunmasını ve üzerine gidilmesini istedi.

Toplantıda, Kabaş'ın sözlerine toplumdan gelen tepkiler de değerlendirildi. Kabaş'a tepki göstermek için sosyal medyada açılan hashtaglerde 400 binden fazla tweet atıldığı, o tweetlere 20 milyondan fazla erişim sağlandığı ifade edildi

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