Seçim göçü

İkametleri İstanbul’da olan ancak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul’a geldi. Oy kullanmak için İstanbul’a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otogar’daki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söylediler.

Otogar ve çevresinde seçmenlerin İstanbul’a gelmesinden dolayı oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğunda vatandaşlar otogara girmek için uzun süre bekledi.

YOĞUNLUK GÜN BOYU SÜRDÜ

Otogar girişinde yoğunluk olduğunu belirten bir vatandaş, “Seçim için geldik. Yolda değil ama otogara girişte aşırı derecede yoğunluk var. 45 dakikadır da servis bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Çerkezköy’den geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra geri döneceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, “Çerkezköy’den geliyorum. Hastam vardı onun için gitmiştim, oyumu kullanmak için geldim. Oyumu kullanacağım ama tam 1 buçuk saattir bekliyorum, geç kaldım” şeklinde konuştu. Otogardaki yoğunluk gün boyu devam etti.

Seçimler dolayısıyla İstanbul Havalimanı’nda da yoğunluk meydana geldi. Tarifeli uçakla başka şehirlere gidecek vatandaşlar gidiş terminalindeki kontuvar ve güvenlik kontrollerinde sıra oluşturdu. Eşiyle beraber Tokat’a gitmek üzere havalimanına gelen Samet Kara, İstanbul için güzel sonuçlar beklediğini belirterek, “Seçim için yolculuğumuzu bugüne aldık. Daha önce de Tokat’taydık. Şimdi tekrar oraya dönüyoruz. İnşallah sonuçları oradan takip edeceğiz” dedi.

‘BİR OY BİR OYDUR’ DEDİK

Fatma Kara, akşam seçim zaferini kutlamak istediklerini kaydederek, “ ‘Bir oy bir oydur’ dedik. Oyumuzu kullandık. Şimdi memleketimize tatile dönüyoruz” dedi. Yolculardan Cemile Toraman da Antalya’ya tatile gitmeden önce vatandaşlık görevini yaparak, oyunu kullandığını kaydetti.

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210 BİN YOLCU UÇTU

Öte yandan yolcu yoğunluğunun yaşandığı İstanbul Havalimanında dün 649 iniş ve 649 kalkış olmak üzere bin 298 sefer icra edildi. Cumartesi günü ise toplam 210 bin 527 yolcunun İstanbul Havalimanı’ndan seyahat ettiği bildirildi.

Oylarını kullanıp yollara düştüler



Seçim için İstanbul’a gelen tatilciler, oylarını kullandıktan sonra tatillerine devam etmek için yola düştüler. Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti, TEM Otoyolu ve Bahçeşehir başta olmak üzere İstanbul’un tüm çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yoğunluğun öğle saatlerinde yüzde 50’ye çıktığı görüldü. İstanbul’un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.