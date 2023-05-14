Seçim gözetmeni olarak Türkiye'ye gelen ve HDP propagandası yapan Fransız Parlamenter Regol ülkesine geri gönderildi

HDP tarafından davet edilen Fransız Parlamenter Regol ülkesine geri gönderildi.
HDP'nin davetiyle seçimlerde gözetmenlik yapmak üzere Türkiye'ye davet edilen Fransız Yeşiller Partisi Milletvekili Sandra Regol, ülkesine geri gönderildi. Regol, Türkiye'ye giderken İstanbul Havaalanında geri çevrildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Geri gönderilmesinin ardından paylaşım yaptı
HDP propagandası yapmasıyla tanınan Regol, geri gönderilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Terör örgütü PKK'nın gösterilerinde boy gösteriyor
HDP ve PKK ile işbirliği yapan Fransız vekil Paris'te terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü dahil çok sayıda etkinliğe katılmıştı.