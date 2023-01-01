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Seçim kanununa ilişkin AK Partili Turan'dan açıklama: YSK'nın örnek kararı var

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin 14 Mayıs'ta seçim yapılırsa yeni seçim kanunu uygulanamaz iddialarına cevap verdi. AK Partili Turan katıldığı televizyon programında iddialara karşı, "YSK 2010 yılında emsal karar vermiş. YSK kararında seçim günü esastır demiş. O yüzden 6 Nisan'dan sonra yapılacak seçimlerde kanunun uygulanabilir" dedi.

13:04 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Partili Turan seçim kanununun uygulanacağını belirtti

AK Partili Turan seçim kanununun uygulanacağını belirtti

Seçim kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına yönelik tartışmalara AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan CNNTÜRK'te katıldığı programda cevap verdi. YSK'nın daha önce emsal karar verdiğini belirten Turan,
"Kanunun uygulanmaması için bir sebep yok. Seçim günü esas alınır"
ifadelerini kullandı.

KANUNUN ÖNÜNDE ENGEL YOK

Seçim kanunun da yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için 1 sene kuralına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından yeni kanunun uygulanabilir mi tartışılmaları başlamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışmalara ilişkin, "YSK'ya bu konu daha önce gitmiş. Seçim tarihinin günü esastır. YSK 2010 yılında emsal karar vermiş. 12 sene önce YSK seçim günü esastır diye karar vermiş. Dolayısıyla 6 Nisan'dan sonra her pazar seçim olabilir" dedi.






#AK Parti
#Bülent Turan
#Seçim2023
#Seçim Kanunu
33 dakika önce
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Seçim kanununa ilişkin AK Partili Turan'dan açıklama: YSK'nın örnek kararı var
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