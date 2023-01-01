Seçim kanununa ilişkin AK Partili Turan'dan açıklama: YSK'nın örnek kararı var

Seçim kanunun da yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için 1 sene kuralına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından yeni kanunun uygulanabilir mi tartışılmaları başlamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışmalara ilişkin, "YSK'ya bu konu daha önce gitmiş. Seçim tarihinin günü esastır. YSK 2010 yılında emsal karar vermiş. 12 sene önce YSK seçim günü esastır diye karar vermiş. Dolayısıyla 6 Nisan'dan sonra her pazar seçim olabilir" dedi.