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Seçimin ardından birbirlerine düşen CHP'liler yenilginin faturasını TRT'ye kesti: Örgütlenerek suç duyurusunda bulundular

Seçim hezimetinin faturasını birbirlerine yıkmaya çalışan CHP'lilerin son günlerde birleştiği tek konu TRT'ye karşı örgütlenmek oldu. CHP'liler, genel merkezin talimatıyla 81 ilde organize bir şekilde seçim döneminde CHP'ye yeterince yer verilmediği iddiasıyla TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu, seçim sonrası katıldığı ilk televizyon canlı yayınında seçim yenilgisinin nedenlerinden birisi olarak TRT’yi göstermiş, “Kırsal kesimdekilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor" demişti. Öte yandan muhalefetin seçim öncesi TRT’ye dönük “Kozmik Oda”, “Özel Ekip” ve “Özel Alan” oluşturulması gibi iddiaları seçim sonrası bir anda sahipsiz kalmıştı.

10:04 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muhalefetin seçim malzemesi haline getirdiği TRT, seçim sonrası da CHP tarafından hedef tahtasına konulmaya devam ediliyor.

Muhalefetin seçim malzemesi haline getirdiği TRT, seçim sonrası da CHP tarafından hedef tahtasına konulmaya devam ediliyor.

Seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'de tartışmalar devam ediyor. Yenilginin faturasını birbirlerine yıkmaya çalışan CHP'lilerin son günlerde birleştiği tek konu TRT'ye karşı örgütlenmek oldu.

CHP'liler örgütlenerek TRT hakkında suç duyurusunda bulundu

Parti yöneticilerinin eş zamanlı yaptığı açıklamalar sonrası 81 il örgütü organize bir şekilde birleşerek, seçim döneminde CHP'ye TRT'de yeterince yer verilmemesi iddiasıyla CHP, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT hakkında savcılıklara başvurarak, suç duyurusunda bulundu.

Seçim dönemi boyunca meydanlarda TRT'yi seçim malzemesi haline getiren CHP'liler, genel merkezin talimatıyla adliyelerin yolunu tuttu.

TRT’nin seçim döneminde CHP’ye yeterince yer verilmemesi iddiasıyla yapılan suç duyurusu öncesinde CHP yönetimi sistematik açıklamalarda bulundu. TRT Genel Müdürünü de hedefleyerek son dönemde parçalanmalarıyla gündemden düşmeyen CHP, organize bir şekilde harekete geçerek TRT’ye karşı adeta yekvücut oldu.

Kaftancıoğlu başrolde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde bulunulan suç duyurusunun ardından dini bir söylemde bulunarak,
“Hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz”
ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu yenilginin faturasını TRT'ye kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası katıldığı ilk televizyon canlı yayınında seçim yenilgisini nedenlerinden birisi olarak TRT’yi göstermiş, “Kırsal kesimdekilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor" demişti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine karşılık şu açıklamada bulunmuştu:

"TRT ülkemizin her köşesinde izlenen, dünyaya seslenen güçlü bir Türkiye markasıdır. Biz seçim süresince izandan yoksun ne iftiralara maruz kaldık, yine de ses etmedik. Türkiye'yi ve değerlerimizi önceleyen yayınlarımızı takdir eden, milletin efendisi köylülerimize saygılarımla"

CHP'nin TRT'yi ilk hedef alması değil

Seçim öncesi TRT’ye dönük “Kozmik Oda”, “Özel Ekip” ve “Özel Alan” oluşturulması gibi iddialar seçim sonrası bir anda sahipsiz kaldı. TRT, 10 Mayıs tarihinde yaptığı diplomatik bir açıklamayla tüm bu iddiaları reddetmişti.


Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Hemen görevi bırakacağını açıkla, yeter artık yeter
Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Hemen görevi bırakacağını açıkla, yeter artık yeter

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 yıl boyunca şans verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre boyunca 11 seçim ve referandum kaybettiğini belirterek, "Yeter artık, yeter." dedi. "Kılıçdaroğlunun kendisine tarihi çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini, kurultayda aday olmayacağını açıkla" ifadelerini kullanan Özcan "Neymiş? Köylüler TRT'yi izlediği için seçimi kaybetmiş. Senin için biz seçmeni mi değiştireceğiz? Senin kazanacağın seçmen mi bulacağız? Kemal Bey bu kafayla ancak CHP kurultayında Recep Tayyip Erdoğan'ı yener" diye konuştu.


#CHP
#TRT
#Mehmet Zahid Sobacı
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