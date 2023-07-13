Seçimin ardından birbirlerine düşen CHP'liler yenilginin faturasını TRT'ye kesti: Örgütlenerek suç duyurusunda bulundular

"TRT ülkemizin her köşesinde izlenen, dünyaya seslenen güçlü bir Türkiye markasıdır. Biz seçim süresince izandan yoksun ne iftiralara maruz kaldık, yine de ses etmedik. Türkiye'yi ve değerlerimizi önceleyen yayınlarımızı takdir eden, milletin efendisi köylülerimize saygılarımla"