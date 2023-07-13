Seçimin ardından birbirlerine düşen CHP'liler yenilginin faturasını TRT'ye kesti: Örgütlenerek suç duyurusunda bulundular

Muhalefetin seçim malzemesi haline getirdiği TRT, seçim sonrası da CHP tarafından hedef tahtasına konulmaya devam ediliyor.
Seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'de tartışmalar devam ediyor. Yenilginin faturasını birbirlerine yıkmaya çalışan CHP'lilerin son günlerde birleştiği tek konu TRT'ye karşı örgütlenmek oldu.
CHP'liler örgütlenerek TRT hakkında suç duyurusunda bulundu
Parti yöneticilerinin eş zamanlı yaptığı açıklamalar sonrası 81 il örgütü organize bir şekilde birleşerek, seçim döneminde CHP'ye TRT'de yeterince yer verilmemesi iddiasıyla CHP, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT hakkında savcılıklara başvurarak, suç duyurusunda bulundu.
Seçim dönemi boyunca meydanlarda TRT'yi seçim malzemesi haline getiren CHP'liler, genel merkezin talimatıyla adliyelerin yolunu tuttu.
TRT’nin seçim döneminde CHP’ye yeterince yer verilmemesi iddiasıyla yapılan suç duyurusu öncesinde CHP yönetimi sistematik açıklamalarda bulundu. TRT Genel Müdürünü de hedefleyerek son dönemde parçalanmalarıyla gündemden düşmeyen CHP, organize bir şekilde harekete geçerek TRT’ye karşı adeta yekvücut oldu.
Kaftancıoğlu başrolde
Kılıçdaroğlu yenilginin faturasını TRT'ye kesti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası katıldığı ilk televizyon canlı yayınında seçim yenilgisini nedenlerinden birisi olarak TRT’yi göstermiş, “Kırsal kesimdekilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor" demişti.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine karşılık şu açıklamada bulunmuştu:
CHP'nin TRT'yi ilk hedef alması değil
Seçim öncesi TRT’ye dönük “Kozmik Oda”, “Özel Ekip” ve “Özel Alan” oluşturulması gibi iddialar seçim sonrası bir anda sahipsiz kaldı. TRT, 10 Mayıs tarihinde yaptığı diplomatik bir açıklamayla tüm bu iddiaları reddetmişti.