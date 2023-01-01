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Seçimin erkene çekilmesi için iki seçenek: Fesih ya da Meclis kararı
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim takvimin yakınlaşmasıyla beraber adaylık tartışmalarının yanı sıra seçim tarihinin güncellenmesi de konuşulan konular arasında yerini aldı. 18 Haziran’da yapılması beklenen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilebilmesi için ise masada iki seçenek bulunuyor. Seçim tarihinin değişikliği için ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin karar alması ya da Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesi gerekiyor.
Emre Ün
Emre Ün
16:37 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Seçim tarihi nasıl öne çekilebilir?

Seçim tarihi nasıl öne çekilebilir?

Muhalefet ve iktidar kanadından gelen açıklamalar sonrası seçim tarihinden ziyade kararın nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. 18 Haziran'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin tarihinin değiştirilmesine yönelik tartışmalar devam ediyor. Seçim tarihinin güncellenmesi için Anayasa'da iki seçenek bulunuyor. Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanının kararı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin beşte üç çoğunluğu seçim tarihini değişmesini sağlayabiliyor. Meclis'te erken seçim kararının alınması için en az 360 milletvekilinin desteği gerekiyor.


ERDOĞAN MECLİS'İ FESHEDEBİLİR

Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Anayasa'nın 116. maddesi cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi veriyor. Seçim kanununda yapılan değişiklikle beraber cumhurbaşkanının seçim kararı almasının ardından 60 gün sonra seçim yapılabiliyor. Daha önce 90 gün olan bu süre Anayasa'da yapılan değişiklik sonrası daha az bir süre indirilmiş oldu. Kulislerde konuşulan 14 Mayıs tarihinde seçim yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Mart'ta seçim kararı alması gerekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün söylediği,
"Mayıs ayında bu işi bitirelim"
ifadeleri sonrası Mayıs ayının ilk pazar günü seçimin yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta seçim gününü ilan etmesi lazım.

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini
  • Madde 116 – (Değişik: 21/1/2017-6771/11 md.)
  • "Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir."

TBMM SEÇİMLERİ YENİLEYEBİLİR

Meclis erken seçim kararı verirse Cumhurbaşkanlığı seçimi de beraber yapılıyor. TBMM'nin erken seçim kararı verebilmesi 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrası minimum üye tam sayısının beşte üçü yani 360 oy gerekiyor.


#Anayasa
#Erken Seçim
#Cumhurbaşkanı
#TBMM
#2023 seçim
3 saat önce
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Seçimin erkene çekilmesi için iki seçenek: Fesih ya da Meclis kararı
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