Seçimin erkene çekilmesi için iki seçenek: Fesih ya da Meclis kararı

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Seçim tarihi nasıl öne çekilebilir?
Muhalefet ve iktidar kanadından gelen açıklamalar sonrası seçim tarihinden ziyade kararın nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. 18 Haziran'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin tarihinin değiştirilmesine yönelik tartışmalar devam ediyor. Seçim tarihinin güncellenmesi için Anayasa'da iki seçenek bulunuyor. Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanının kararı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin beşte üç çoğunluğu seçim tarihini değişmesini sağlayabiliyor. Meclis'te erken seçim kararının alınması için en az 360 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Meclis erken seçim kararı verirse Cumhurbaşkanlığı seçimi de beraber yapılıyor. TBMM'nin erken seçim kararı verebilmesi 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrası minimum üye tam sayısının beşte üçü yani 360 oy gerekiyor.