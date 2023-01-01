Seçimin erkene çekilmesi için iki seçenek: Fesih ya da Meclis kararı

Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Anayasa'nın 116. maddesi cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi veriyor. Seçim kanununda yapılan değişiklikle beraber cumhurbaşkanının seçim kararı almasının ardından 60 gün sonra seçim yapılabiliyor. Daha önce 90 gün olan bu süre Anayasa'da yapılan değişiklik sonrası daha az bir süre indirilmiş oldu. Kulislerde konuşulan 14 Mayıs tarihinde seçim yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Mart'ta seçim kararı alması gerekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün söylediği,

"Mayıs ayında bu işi bitirelim"