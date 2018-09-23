Sedanur Güzel için Başsavcılık'tan 'istismar' açıklaması

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" dedi.
- Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı öne sürülmüştü.
Cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur’un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirileceği öğrenilirken, konuyla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.
"Otopsi raporu henüz açıklanmadı"
- Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" dedi.
- Camgöz ayrıca, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık, "Tecavüz bulgusuna dair herhangi bir veri yoktur" bilgisini paylaştı.