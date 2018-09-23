Gündem Sedanur Güzel için Başsavcılıktan istismar açıklaması
KARS

Son dakika: Sedanur Güzel'in otopsisi hakkında Kars Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklama

Sedanur Güzel için Başsavcılık'tan 'istismar' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde kaybolan ve cansız bedenine dün ulaşılan Sedanur Güzel'in otopsisinde cinsel istismar bulgularının olduğu öne sürülmüştü. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, konuyla ilgili açıklamasında "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" dedi. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "Tecavüz bulgusuna dair herhangi bir veri yoktur" bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kars Cumhuriyet Başsavcısı, Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
Kars Cumhuriyet Başsavcısı, Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" dedi.

  • Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı öne sürülmüştü.

Cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur’un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirileceği öğrenilirken, konuyla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

"Otopsi raporu henüz açıklanmadı"

  • Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" dedi.
  • Camgöz ayrıca, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, "Tecavüz bulgusuna dair herhangi bir veri yoktur" bilgisini paylaştı.

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