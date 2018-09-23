Son dakika: Sedanur Güzel'in otopsisi hakkında Kars Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklama Sedanur Güzel için Başsavcılık'tan 'istismar' açıklaması Geçtiğimiz günlerde kaybolan ve cansız bedenine dün ulaşılan Sedanur Güzel'in otopsisinde cinsel istismar bulgularının olduğu öne sürülmüştü. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, konuyla ilgili açıklamasında "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" dedi. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "Tecavüz bulgusuna dair herhangi bir veri yoktur" bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi 23 Eylül 2018, 14:54 Son Güncelleme: 23 Eylül 2018, 16:08 Yeni Şafak