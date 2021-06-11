Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler F.Ö, A.N.K, M.A. ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 4 şüpheliden A.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, şüphelilerden F.Ö'yü "birden fazla kişi tarafından silahlı yağma", A.N.K. ve M.A'yı ise "birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçuna azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler F.Ö., A.N.K. ve M.A'nın tutuklanmalarına yönelik talebi reddederek, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmalarına karar verdi.

REKLAM

Hakimlik bu 3 şüpheli hakkında, "konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

GÜNDEM Hadi Özışık: Sedat Peker'e dönüş garantisi verildiği yalan varsa videosu yayınlasın

Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli F.Ö'nün adresinde bulunan senetlere ilişkin incelemesini tamamlamıştı.

Polis ekipleri, senet sahipleri ile yaptığı görüşmede, 900 bin dolarlık bazı senetlerin sahibi olan iş insanı Ö.E'nin, geçmiş tarihte borsada yatırım yapmaları için bir firmaya senet karşılığı 900 bin dolar verdiğini, paranın gelinen süreçte 4,5 milyon dolara yükseldiğini ancak firmanın parasını ödememesi üzerine mahkemeye verdiğini, mahkeme aşamasında F.Ö'nün, Peker'in talimatları doğrultusunda iş yeri ve aracını kurşunlatarak elinden zorla senetleri aldığını bildirmesi üzerine yeni bir çalışma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşı Peker'in talimatları doğrultusunda senetlere zorla el koyduğu iddia edilen F.Ö. ile 900 bin dolar karşılığı senetleri iş insanı Ö.E'ye verdiği belirlenen 2'si kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 9 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 59'u yakalanmış, bu kişilerden 13'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin bu süreçte vefat ettiği belirtilirken, firari durumda olan ve yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÜNDEM Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu baronu arkadaşına gözaltı

GÜNDEM Kutlu Adalı soruşturması