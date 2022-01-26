Gündem Sedef Kabaşın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
İSTANBUL

Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkemece reddedildi.

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Haber Merkezi DHA
Sedef Kabaşın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Sedef Kabaş

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna avukatı Uğur Poyraz, 24 Ocak'ta itirazda bulunmuştu.

Avukat Poyraz, tutuklama kararının usul ve esas yönünden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına, Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olduğu belirtilerek Kabaş'ın bihakkın veya adli kontrol kararıyla tahliyesini talep etmişti.

İtiraz, nöbetçi İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dün değerlendirilerek reddedildi.

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
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Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.



USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

Mahkemenin ret gerekçesinde, "tutuklama kararına yapılan itirazın yerinde olmadığı, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüphelinin benzer suçtan daha önceden hakkında yargılama yapıldığı da dikkate alınarak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığı" belirtildi.

RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza
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RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza

Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir
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Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir

Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
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Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kabaş'ın adliyeden çıkarılma anları kameralara yansıdı.


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