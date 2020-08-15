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İSTANBUL

Şehide büyük saygısızlık: Çeşme hayratının musluk ve aydınlatma lambaları çalındı

İstanbul Eyüpsultan'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci adına yaptırılan çeşme hayratının muslukları ile aydınlatma lambaları çalındı. Kırılarak çalınan muslukları yenisiyle değiştirdiklerini belirten dernek başkanı Şaban Durdu, "Biz artık zor durumdayız. Çiçeklerimizi koparıyorlar. Defalarca musluklarımızı kırdılar ve çaldılar.

Onlar çalıyor, biz yenisini takıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eyüpsultan'da çeşme hayratının musluk ve aydınlatma lambaları çalındı.
Eyüpsultan'da çeşme hayratının musluk ve aydınlatma lambaları çalındı.

Eyüpsultan Pirinççi Köyü yolu üzerinde, yaklaşık bir ay önce Sultangazi Giresunlular Derneği tarafından, 2018 yılında Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci adına, çeşme hayratı yaptırıldı.

  • Açılışından kısa bir süre sonra çeşmenin muslukları ile aydınlatma lambaları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

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"Onlar çalıyor biz yenisini takıyoruz"

Kırılarak çalınan muslukları yenisiyle değiştirdiklerini belirten dernek başkanı Şaban Durdu, "Biz artık zor durumdayız. Hayratımızı güzel kullanmıyorlar. Çiçeklerimizi koparıyorlar. Defalarca musluklarımızı kırdılar ve çaldılar. Aydınlatma lambalarımız vardı, onlar da çalındı. Biz de buraya tekrar aydınlatma lambaları takmak istiyoruz. Yine çalarlar diye takamıyoruz. Muslukların yenisini takıyoruz. Onlar çalıyor, biz yenisini takıyoruz" dedi

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