Bir ay sonra evlenecekti

Şehit Astsubay Emre Dokumacı son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişanlı olduğu ve 1 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.

Ağrı Dağı kırsalında devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önce akşam Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şehit Emre Dokumacı

İLK TÖREN AĞRI’DA

Şehit Dokumacı için ilk tören Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak alana getirilen şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu. Dokumacı'nın naaşı, askeri uçağa konularak memleketi Çorum'a uğurlandı. Çorum’un İskilip ilçesinde şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde askerlerin omzunda törenin yapılacağı Ulu Cami’ye getirildi. Namaz öncesinde şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Şehidin babası Hüseyin Dokumacı ve nişanlısı Hatice Karagöz tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınları, "Hatice, nişanlına son kez bak, nişanlın gidiyor" dedi. Güçlükle ayakta duran Hatice Karagöz’ü, yakınları sakinleştirdi. Müftü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualarla toprağa verildi. 2019 yılında sınavları kazanarak astsubay olan Dokumacı'nın nişanlı olduğu ve yaklaşık 1 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.

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