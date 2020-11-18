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Şehide veda

Şehide veda

Şırnak ve Hakkari şehitleri son yolculuklarına uğurlandı. Silopi’nin Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevketmek amacıyla girdiği Habur Çayı’nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan P.Teğmen Burhan Sönmez (29) memleketi Kayseri’de, Hakkari Çukurca sınırındaki operasyonda PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşiyle şehit olan P.Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz (29) da Osmaniye’de toprağa verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehitler gözyaşları içinde toprağa verildi.
Şehitler gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şırnak ve Hakkari şehitleri son yolculuklarına uğurlandı. Silopi’nin Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevketmek amacıyla girdiği Habur Çayı’nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan P.Teğmen Burhan Sönmez (29) memleketi Kayseri’de, Hakkari Çukurca sınırındaki operasyonda PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşiyle şehit olan P.Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz (29) da Osmaniye’de toprağa verildi.

Kayserili şehit teğmenin ailesi cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Şehidin fotoğrafını taşıyan, “Ben de geleceğim” diyerek tabutuna sarılan 3 aylık eşi Tuğba Sönmez, “Allah senden razı olsun. Ben eşi olarak razı oldum. Hep razıyım. Hakkım binlerce kez helal olsun” dedi.

Abdurrahman Topuksuz

Osmaniye’deki törende de gözyaşları sel oldu. Cenazeye kucağındaki 7 aylık oğlu Salim Efe’yle katılan şehit eşi Hatice Topuksuz yürekleri dağladı.

Burhan Sönmez
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