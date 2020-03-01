Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin 4 yaşındaki yeğeninin asker selamı verip "Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun" sözleri herkesi duygulandırdı.

Haber Merkezi 01 Mart 2020, 12:55 Son Güncelleme: 01 Mart 2020, 13:05 İHA