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POLİTİKA

Şehidin kanı yerde kalmadı: Beş terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde şehit edilen askerin kanının yerde kalmadığını, ilk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren beş teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Şehidin kanı yerde kalmadı: Beş terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldığı törenle açıldı.

"5 terörist etkisiz hale getirildi, sayı artabilir"

Törendeki konuşması sırasında Fırat Kalkanı Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Suriye El-bab’da yapılan tanksavar saldırısı sonucu Samsunlu Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, şehit oldu.

Suriye’den Samsun’a şehit ateşi düştü
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'Hudut Kartalları' yerli ve milli silahlar 24 saat nöbette
FOTOĞRAF 8
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Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.
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. 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak kullanılan karakol, 2017'den bu yana sürekli kullanılmaya başlandı. TSK Güçlendirme Vakfı'nın iştiraki ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesinin çevresine oluşturulan balistik koruma duvarları, olası roket ve ağır silahla saldırılarda koruma kalkanı oluşturuyor. Üste, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörler bulunuyor.
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360 derecelik radar ve kameralarla 24 saat boyunca kontrol edilen üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Bölgedeki en küçük hareketlilik değerlendirilip, buralar ateş altına alınıyor. Üslerdeki, yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile olası tehditler ateş altına alınarak etkisiz hale getiriliyor.
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Karakolda görev yapan Mehmetçik, sınırda kuş uçurtmuyor. Hudut kartalları sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda sınır hattından yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini de engelliyor. Askerler, modern cihazlarla keşif ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlarla arazide de kontrol yapıyor.
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Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda yılın 12 ayı hizmetlerin aksaksız sürdürülebilmesi için de ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, şebeke elektriğine ilave olarak, yüksek güçlü jeneratörler ve 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisinden de yararlanılıyor.
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Hudut Karakolu Komutanı, 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak tutulan karakolun 2017'den itibaren sürekli tutulmaya başlandığını söyledi. Karakol Komutanı, 9 Mayıs 2017 tarihinde üs bölgesine yerleşme esnasında mayın, EYP araması yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, EYP'ye basarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 11 Mayıs 2017 tarihinde şehit oldu. Şehidin anısına Hudut karakolumuza şehidimizin adı verildi. Yerli ve milli imkanlarla donatılmış üs bölgemizde kaçakçılığı önlemek, terörle mücadele etmek ve sınır emniyetini sağlamak maksadıyla 7 gün 24 esasıyla görev yapmaktayız diye konuştu.<br>
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Title
'Hudut Kartalları' yerli ve milli silahlar 24 saat nöbette
Hakkariİ'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.


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