Gündem Şehidin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale etkisiz terörist sayısı 52 oldu
ANKARA

Şehidin kanı yerde kalmadı: Etkisiz hale etkisiz terörist sayısı 52 oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir" denildi.

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Haber Merkezi Diğer
Şehidin kanı yerde kalmadı: Etkisiz hale etkisiz terörist sayısı 52 oldu
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz."

TSK'dan
OYNAT 00:43
TSK'dan "cezalandırma atışları"
Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş altına alındı ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında, 'Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.' ifadelerine yer verildi.

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Şehidimizin kanı yerde kalmadı

TSK'dan cezalandırma atışları: Suriye'nin kuzeyinde 52 terörist öldürüldü

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