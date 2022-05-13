Şehidin kanı yerde kalmadı: Etkisiz hale etkisiz terörist sayısı 52 oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz."

1⃣ Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir.



Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.#MSB pic.twitter.com/U8bQzEixpA REKLAM May 13, 2022