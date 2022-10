Şehidin vasiyeti sonrası Edirne'de kurulan 'Şehidimize son görev' adlı kermeste 63 bin TL toplandı

\"Küçüklükten beri bir asker ve polis olma hevesi vardı. 2016 yılında konuştuğumuzda 'baba ben asker olacağım' demişti. Ben de kendisine oğlum madem silaha hevesin varsa asker değil gel polis ol, askerlik zor bir görevdir demiştim. Bizim polislik mesleğimiz de zor ama en azından polisliğin biraz daha sosyal aktivitesi fazla olduğunu ilettim. 'Yok baba ben asker olacağım' dedi. 2018 yılında kara meslek yüksekokulu sınavlarını kazandı. 2019’da okulunu okudu. 2021’de mezun olduktan sonra baba ben en iyisi olacağım deyip, komando kursuna yazıldı. Ülkesini seven, bayrağını seven, milletini seven ve hayırseverliğe düşkün bir çocuktu. Küçük, büyük fark etmezdi herkesin yardımına koşardı. Bizleri de bugüne kadar hiç incitmedi, incitmediği gibi de bize hem dünyada hem de ahirette gururla taşıyabileceğimiz bir madalya, şehit babası, şehit annesi olma gibi bir gurur yaşattı...