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POLİTİKA

Şehidin vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki Emine'nin masrafları üstlenildi

Şehit Yusuf Ataş'ın "Lösemili bir kız çocuğunun masraflarını karşılayın" vasiyeti üzerine Erdemli Belediye Başkanı Tollu, 7 yaşındaki Emine'nin masraflarının üstlenildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Şehidin vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki Eminenin masrafları üstlenildi
Şehit Yusuf Ataş - Lösemi hastası 7 yaşındaki Emine

Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Kuzey Irak’ta teröristlere karşı yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düştü…

Şehit Ataş’ın ardında ise arkadaşlarına vasiyetini anlattığı bir video kaldı. Kız çocuğu olmasını çok istediğini belirten Şehit Ataş’ın videosu, izleyen herkesi duygulandırdı.

“Bir tane kız çocuğum olsun istiyorum”

Görüntülerde Şehit Ataş’ın, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün.” İfadelerini kullandığı görüldü.

Şehidin vasiyeti, birçok kişinin lösemili çocuklara bağış yapmasını tetikledi.

7 yaşındaki Emine Sena Demirel’e de şehidin vasiyeti üzerine yardım eli uzandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

“Lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz”

Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız.” diye konuştu.

Şehidin vasiyeti gündem olmuştu: LÖSEV’den açıklama geldi
GÜNDEM
Şehidin vasiyeti gündem olmuştu: LÖSEV’den açıklama geldi

Şehit Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 11
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Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde dün şehit düştü.
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Memleketi Elazığ’a getirilen Ataş için Kovancılar ilçesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
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İl Müftüsü Selami Aydın’ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK temsilcileri, şehidin ailesi, askeri personel, polisler ve binlerce vatandaş katıldı.
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Kılınan namazın ve yapılan duanın ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konularak tören mangası eşliğinde bir süre taşındı.
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Törenin ardından şehidin naaşı aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi.
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Ataş'ın bir süre önce çekilen görüntüsünde arkadaşlarına \"Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın\" diye vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.
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Şehit Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
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