Bursa haberleri: Şehir zorbası yaşlı çifti öldüresiyle dövdü! Şehir zorbası yaşlı çifti öldüresiyle dövdü: Yüzde 84 görme ve ortopedik engelli olan kadının gözü mosmor oldu Bursa’da park yüzünden çıkan kavgada, yaşlı çift öldüresiyle dayak yedi. Yüzde 84 görme ve ortopedik engelli olan 66 yaşındaki kadının gözü mosmor olurken, eşinin de ensesi yarıldı. Neden böyle bir saldırıya maruz kaldıklarına anlam veremediklerini belirten Nesrin Enözel, “Doktordan geldik. Arabayı park edecektik. Ben zor yürüdüğüm için eşim arabayı apartmanın önüne çekti. Daha sonra oradan alacaktı. Ama bize saldıran kişi, küfürler etmeye başladı. İlk başta bana vurdu. Daha sonra eşime saldırdı. Elinde sert bir şeyler vardı. Otomobil olduğu için dükkâna motorunu koyamıyormuş. Oraya yazı yazmış. Kimse arabasını park etmesin diye. Onun için bize saldırmış" dedi.

Haber Merkezi 18 Ocak 2020, 10:53 Son Güncelleme: 18 Ocak 2020, 10:53 İHA