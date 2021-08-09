Gündem Şehirler arası yollarda geceleri 2016 yılı ve üzeri otobüsler kullanılsın
İSTANBUL

'Şehirler arası yollarda geceleri 2016 yılı ve üzeri otobüsler kullanılsın'

Şehirler arası yolculuklarda son günlerde artan kazaları değerlendiren Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı Alpay Lök, "2016 yılından itibaren, ağır taşıtlara 3 tane yeni sistem zorunlu oldu. Bu sistemler, gece yapılan hatlarda tercih edilsin. Riskli olan yollarda 2016 ve sonrası modellere kaydıralım" önerisinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Şehirler arası yollarda geceleri 2016 yılı ve üzeri otobüsler kullanılsın
Balıkesir'de dün meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök "Türkiye'nin trafik kazalarındaki sicili, iyi değil. Avrupa'daki 33 ülke içinde şu anda biz, 25. sıradayız. Milyon nüfus başına bizde ölüm 68, Avrupa ortalaması 58. Arka arkaya kazaların olması, son iki gün içinde 21 can kaybı olması, bunlar bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyor bize. En basiti sürücülerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi. Takograf denetimlerinin daha detaylı yapılması gerekiyor. Yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Balıkesir kazasında bir kişinin emniyet kemeri taktığı söyleniyor, keşke herkes taksa" diye konuştu.

Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök
Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök

"BU SİSTEMLER OLSAYDI BELKİ DE BU KAZALAR BU SEVİYEDE OLMAZDI"

Lök, 2016 model yılı itibariyle, bütün otobüs, kamyon ve çekicilerde elektronik sürüş destekleri var. Eskiden bir tek ABS'yi bilirdik. 2016 yılından itibaren, ağır taşıtlara 3 tane yeni sistem zorunlu oldu. Biri elektronik kararlılık programı (ESP) fren yapmasanız bile kaygan yollarda direksiyon hakimiyetinin kaybolmasını engelliyor. Kendi kendine fren yapıyor. Gazı bırakıyor. ESP için deniyor ki; 'Emniyet kemerinden sonraki önemli buluş.' Bir diğeri de, otobüsler için çok önemli, arkadan çarpma kazalarını engelleyecek bir sistem var. Adı Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS). Son olarak da şerit takip sistemi; bu da sürücü şeridini kaybederse, sesli ve titreşimli olarak sürücüyü uyarıyor.

Bu sistemler, gece yapılan hatlarda tercih edilsin. Riskli olan yollarda 2016 ve sonrası modellere kaydıralım diyorum. Bu hemen yapılabilir. 2016 sonrası araçların Türkiye'deki otobüslerin yüzde 15-20'sini oluşturduğunu düşünüyorum. Bugünden yarına uygulanabilecek yöntemler bunlar. Emniyet kemeri, sürücülerin çalışma şartları ve de bu gece kullanımında özellikle 2016 sonrası model ve üstü araçlar kullanılması. Yakın zamanda kaza yapılan otobüslerde de öyle tahmin ediyorum ki bu sistemler yok, olsaydı belki bu kazalar bu seviyede olmazdı" dedi.

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