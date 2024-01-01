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Şehirlerarası otobüs taşımacılığında yeni dönem başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazı yeni yıl ile birlikte kullanımına başlandı. Bu kapsamda bakanlık tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edebilecek.

09:06 - 1/01/2024 Pazartesi
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Arşiv
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
nca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı.

Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.


Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.


Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.



"En önemlisi yolcuların can güvenliği"


Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.


Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.


Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.




#otobüs
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Karayolu
1 saat önce
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