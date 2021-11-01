Gündem Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı Herkesi korkuttu
BURSA

Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı: Herkesi korkuttu

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, şehirlerarası yolda tersten giderek herkesin canını tehlikeye attı. O anlar trafikte olan sürücüler tarafından böyle kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı: Herkesi korkuttu
Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı.

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, şehirlerarası yolda tersten giderek herkesin canını tehlikeye attı. Olay, Kestel ilçesi D160 karayolu Barakfakih mevkiinde meydana geldi.

HERKESİ KORKUTTU


Edinilen bilgiye göre, bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple şehirlerarası yolda tersten gitmeye başladı. En ufak bir manevra hayati önem taşımasına rağmen, aldırış etmeden süratli bir şekilde ilerleyen sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Bu anlar ise bir vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Duyarsız sürücü bir süre sonra ara yola dönerek gözden kayboldu.

İstanbul'da trafik çilesi: Yağmur nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi
FOTOĞRAF 5
Title
Haftanın ilk iş gününde yağmurla birlikte trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı.
Title
Kadıköy D-100 Karayolunda her istikamette yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi.
Title
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Title
İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.45 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.
Title
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik çilesi: Yağmur nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi
İstanbul'da haftanın ilk iş günün yağmurla birlikte birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. İşlerine ve okula gidenler, servis, toplu taşıma ve kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.
Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.