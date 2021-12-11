Şehit annesi Dilber Kılavuz: Hakkım helal olsun

Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuşlar Ali Sarı (30), İdris Aksöz (23) ve Doğanay Çelik’in (23) naaşları memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düşen askerler için Hakkari Dağ-Komando Tugayı’nda tören düzenlendi.

Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düşen askerler için Hakkari Dağ-Komando Tugayı’nda tören düzenlendi. Şehit Ali Sarı Balıkesir’de, Doğanay Çelik Yozgat’ta toprağa verildi. İdris Aksöz’ün naaşı helallik alınması için önce ailesinin yaşadığı İstanbul’a getirildi. Daha sonra toprağa verilmek üzere Nevşehir’e gönderildi.

ARKADAŞLARINI KURTARMIŞ

Şehit Doğanay Çelik’in Yozgat Yerköy’deki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Anne Dilber Kılavuz, evladını “Ben seni Peygamber Efendimiz’e gönderdim, 7 arkadaşının hayatını kurtarmış. Seni bana Mevlam verdi. Bayrağına, vatanına, milletine kurban olduğum, hakkım helal olsun. Teröristleri sevindirmeyeceğim. Bu vatanı bölemezsiniz. Bunlar Anadolu anasının evlatları, Osmanlı evladıyız biz” diye uğurladı. Şehit asker Hacıosmanlı köyü mezarlığına defnedildi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor.

AĞLAYANI SEVMEZDİ

Suriye’de yol emniyetini sağlarken 25 metreden düşüp şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan (28) da memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.

Emre Ceylan’ın cenaze törenine acılı anne oğlunun üniformasıyla katıldı. Şehidin ağabeyi Emrah ve nişanlısı Eda Ceylan, tabuta sarılıp Ceylan’ın fotoğrafını öptü.

Şehidini asker selamıyla uğurlayan nişanlısı “Ağlamayın. O ağlanmasını hiç sevmezdi” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kanları yerde kalmadı

3 şehit verilen Zap bölgesinde dün 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Saldırı esnasında 6 PKK’lı F-16’larla vurulmuştu. Dünkülerle birlikte aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e çıktı. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, “Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor” mesajıyla duyurdu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı