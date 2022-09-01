Gündem Şehit astsubay Meteözün Mersindeki ailesine şehadet haberi verildi
MERSİN

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

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Haber Merkezi AA
Şehit astsubay Meteözün Mersindeki ailesine şehadet haberi verildi
Şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve askeri yetkililer, Meteöz'ün şehadet haberini Hacıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan babası Bülent ve annesi Ayfer Meteöz'e verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı da aileye başsağlığı diledi.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da taziyelerini iletti.

Evli olan Şehit Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesinin, yarın Hacıhamzalı Mahallesi'nde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düştüğünü açıklamıştı.

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