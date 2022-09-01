Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Hayat

Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebine ret

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.