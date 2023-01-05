Şehit Astsubay Uğur'a veda: Bir aylık hamile eşi ayakta durmakta güçlük çekti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için ara buluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde esir değişimi çalışmalarının devam ettiğini, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda diplomatik katkı sağlayabileceklerini belirtti.