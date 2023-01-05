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MALATYA

Şehit Astsubay Uğur'a veda: Bir aylık hamile eşi ayakta durmakta güçlük çekti

Konya'da, askeri aracın TIR'a çarptığı kazada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Astsubay Harun Uğur, memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Uğur'un 6 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olan eşi Beşire Uğur, törende ayakta durmakta güçlük çekti.

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Haber Merkezi DHA
Şehit Astsubay Uğura veda: Bir aylık hamile eşi ayakta durmakta güçlük çekti
Şehit eşi Beşire Uğur.

Şehit Piyade Astsubay Harun Uğur için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şehidin babası Metin, annesi Sebahat Uğur ile kardeşlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Törende, şehit Harun Uğur'un 6 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olan eşi Beşire Uğur, ayakta durmakta güçlük çekti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı.

Bu sırada törene katılan vatandaşlar; 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

2018 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Harun Uğur'un cenazesi, Göller Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi

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