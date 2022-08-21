Gündem Şehit bekçi Oltan Koca için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
İSTANBUL

Şehit bekçi Oltan Koca için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Şişli’de müdahaleye gittiği sokak düğününde saldırıya uğrayan ve biber gazından etkilendikten sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Bekçi Oltan Koca için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şehit bekçi Oltan Koca için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit bekçi Oltan Koca ​​için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Şişli’de gece düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından etkilenerek fenalaşan bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


2 çocuk babası şehit Oltan Koca’nın cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adli tıp kurumundan alındı. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.


Burada düzenlenen uğurlama törenin ardından şehit Oltan Koca’nın cenazesi, memleketi Gümüşhane’ye uğurlandı.


Şehit Oltan Koca’nın cenazesi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Taşlıca Köyü İkibaca Mezarlığı'na defnedilecek.

İstanbul'da sokak düğününe müdahaleye giden bekçilere saldırı: Bir bekçi şehit dört bekçi yaralı
GÜNDEM
İstanbul'da sokak düğününe müdahaleye giden bekçilere saldırı: Bir bekçi şehit dört bekçi yaralı
Karavan üreticileri sipariş yetiştiremiyor

Karavan üreticileri sipariş yetiştiremiyor

​Satış patlaması yaşanıyor.
Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz

Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz

​Patent başvurusu yapıldı.
Savaşta yeni perde

Savaşta yeni perde

​Moskova'da Putin'in dostuna suikast.
PKK sığınacak yer arıyor

PKK sığınacak yer arıyor

​Ölüm korkusu sardı.
Avrupa'nın en ucuz doğal gazı Türkiye'de

Avrupa'nın en ucuz doğal gazı Türkiye'de

​Acil durum planına geçtiler.
YÖK'ten tartışmalı Ezher kararı

YÖK'ten tartışmalı Ezher kararı

​Şartlı denklik geri döndü.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.
6'lı masa ortak aday çıkaracak

6'lı masa ortak aday çıkaracak

​İkinci tur 2 Ekim'de olacak.

Otoda tatlı rekabet

Otoda tatlı rekabet

​7 ayda 7,3 milyar dolar kazandı.

Beşiktaş farklı kazandı

Beşiktaş farklı kazandı

Siyah beyazlılar evinde Karagümrük'e 4 gol attı.
İki kente sel uyarısı

İki kente sel uyarısı

​Meteorolojiden tedbir çağrısı: Kuvvetli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.