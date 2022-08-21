Şehit bekçi Oltan Koca için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi Şişli’de müdahaleye gittiği sokak düğününde saldırıya uğrayan ve biber gazından etkilendikten sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Bekçi Oltan Koca için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

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