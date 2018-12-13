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MERSİN

Şehit Emniyet Müdürü'nün eşinden ağlatan sözler

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babaevine taziye ziyaretleri sürüyor. Şehidin eşi Leyla Verdi, "Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı" dedi.

AA
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi.

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'deki babaevine taziye ziyaretleri devam ediyor.

Şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Çok sayıda polisin, zabıtanın ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını, Verdi'nin yakınlarının yanı sıra çevredeki vatandaşlar da ziyaret etti.

  • Ertuğrul Verdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun şehadet haberinden önce kendisini Rize'ye davet ettiğini belirterek "Ben de 'Oğlum en kısa zamanda geleceğiz' dedim ama kısmet olmadı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Oğlunun her kesimden saygı gördüğünü dile getiren Verdi, "Dünden beri birçok kişi aradı. Rize Valisi, beni arayıp 'Böyle bir emniyet müdürüyle çalışmadım, böylesine güzel bir çocuğu kaybettiğimiz için çok üzgünüm' dedi. Herkes aradı, sağ olsunlar" ifadesini kullandı.

Verdi, oğlunu şehit eden polis memuruna tepki göstererek "Biz emniyet teşkilatı için, memleketi korumak için başımızı koyduk ama böyle kahpece ölümler için değil. Keşke 4 terörist öldürüp de öyle ölseydi ama bir kahpenin kurşunlarıyla öldüğü için üzgünüm" diye konuştu.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti.n

Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı

Şehit Verdi'nin eşi Leyla Verdi de sabah erken saatlerinde yakınlarıyla Mezitli Mezarlığı'na giderek eşinin kabri başında dua etti.

  • Eşiyle en son uyumadan önce sohbet ettiklerini, işe ondan erken gittiği için şehit olduğu sabah görüşemediklerini dile getiren Verdi, "Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı" ifadelerini kullandı.

Altuğ Verdi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S'nin silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
GÜNDEM
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

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