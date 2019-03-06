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HATAY

Şehit eşinden Kılıçdaroğlu'na YPG tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önceki gün terör örgütü YPG'ye ilişkin 'Bize mi saldıracaklar' sözlerine YPG'nin attığı roket sonucu şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşinden tepki geldi. Şehidin eşi Kılıçdaroğlu'na "Eğer YPG, Türkiye’ye saldırmadıysa benim eşime roket nereden geldi, nereden şehit edildi?" diye sordu.

Haber Merkezi IHA
YPG'nin roketli saldırısı sonrası şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli
YPG'nin roketli saldırısı sonrası şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün YPG’yi savunurken, “Bize mi saldıracaklar” sözlerine, YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat Sinirli’nin ailesinden tepki geldi.

Afrin’de terör örgütü YPG/PYD mensuplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 14. gününde Hatay’ın Reyhanlı ilçesine YPG’liler tarafından atılan roket sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Rıfat Sinirli’nin eşi Ayşe Sinirli, “Eğer YPG, Türkiye’ye saldırmadıysa benim eşime roket nereden geldi, nereden şehit edildi? YPG saldırdı ve yalnız Türkiye’nin bir yerine değil Kilis’e de saldırdı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine de saldırdı, Kırıkhan ilçesine de saldırdı. Yani teröristler elinden geleni ardından koymadı” dedi.

“Kılıçdaroğlu kimin beynine sokmaya çalışıyor?”

YPG’nin saldırıları sonucunda canından çok sevdiği eşini toprağa verdiğini söyleyen Sinirli, “Ben o zaman eşimi şehit verdim. Canımdan çok sevdiğim birini kaybettim. Ben kaybettim ama inşallah siz hiç biriniz kaybetmezsiniz. Çünkü o benim evimi, yuvamın her şeyiydi. Benim dünyam yıkıldı, çocuklarım perişan oldu. Nasıl YPG saldırmadı? Kime söylüyor bunu Kılıçdaroğlu? Kimin beynine sokmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin müdahalesiyle bomba sesleri kesildi”

Ayşe Sinirli, şöyle devam etti:

  • “Bizim arkamızda Allah’a çok şükür, güçlü bir Türkiye var. YPG saldırırsa karşısında Türkiye var. Gelecekleri varsa görecekleri de var. O zamanda göreceğini de bulur. YPG inşallah akıllı olur da saldırmaz. Ama Kılıçdaroğlu bunu kimden duydu? Kimin ağzından aldı, saldırmaz diye. Kimdir buna söyleyenler. Biz kendi Cumhur Reisimizden razıyız, biz kendi devletimizden razıyız. Allah onu başımızdan eksik etmesin, rabbim ona güç versin. Afrin Harekatından sonra roket ve silah sesleri kesildi. İnsanlarımız bayağı rahatladı, feraha kavuştu. Roket saldırıları sırasında bizim çoluk çocuğumuz çok perişan oldu, korkudan tedirgin oldular, yani çok kötü yaşadılar. Ama Allah’a çok şükür, arkamızda kocaman ordumuz var, askeriyemiz var. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin, önce Allah sonra da onların desteğiyle büyük bir feraha kavuştuk.”

"Eşim şehit olmak istemişti"

Ayşe Sinirli, roket saldırılarının ilk başladığı an eşinin bu savaşta şehit olmayı istediğini söylediğini ifade ederek, "Rabbim onun istediğini ona verdi. O sabah uyandı kalktı çarşıya gitti. Alışverişten geri dönerken Suriye tarafından atılan yani teröristler tarafından atılan roketlerle eşimi kaybettim. O an için benim dünyam yıkıldı” dedi.

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