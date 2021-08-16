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ANKARA

Şehit evlada yürek yakan veda: Bugün senin düğünün yavrum

Kuzey Irak'ta Pençe Şimşek Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan (23), memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Şehit evlada yürek yakan veda: Bugün senin düğünün yavrum
Cengizhan Kaplan

Pençe Şimşek Harekâtı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın cenazesi, bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit için bugün öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

DHA

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.

DHA

'BUGÜN SENİN DÜĞÜNÜN YAVRUM'

Şehidin annesi Güldeste Kaplan, evlenme hazırlığındaki oğlunun tabutuna sarılarak, "Seni kucaklayacaktım yavrum. Ben seni nasıl toprağa vereceğim, tabut sana yakışmıyor yavrum. Gelinsiz damat oldun. Bugün senin düğünün yavrum. Allah onları kahretsin, vatan sağ olsun yavrum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Yıldırım Kaplan da oğlunun tabutunu öptü.

DHA

KARDEŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLANDI

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından top arabasına konularak camiden dışarı çıkarıldı ve ardından cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin 2 erkek kardeşinden Oral Kaplan, asker selamı vererek ağabeyini uğurladı. Şehidin cenazesi, Elmadağ ilçesindeki Aşağıkamışlı köyü mezarlığında toprağa verildi.

  • 2019 yılında göreve başlayan Kaplan'ın yaklaşık 3 aydır Kuzey Irak'ta görev yaptığı ve önümüzdeki günlerde sözlenmeyi planladığı belirtildi.

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