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İZMİR

Şehit Fethi Sekin’in babası vefat etti

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Cesaret timsali şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Şehit Fethi Sekin’in babası vefat etti
Fethi Sekin - Mehmet Zeki Sekin

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada verdiği kahramanca mücadeleyle teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit olmuştu.

İki yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık bir ay önce Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahraman şehidin babası: Kız istemeye gidecektik
GÜNDEM
Kahraman şehidin babası: Kız istemeye gidecektik

BAKAN SOYLU ACI HABERİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin'in vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti... Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin... Başımız sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret
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Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.
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Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.


Fethi Sekin'in babası ve dayısı duygularını TVNET ekranlarında anlattı
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Fethi Sekin'in babası ve dayısı duygularını TVNET ekranlarında anlattı
Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve dayısı Hikmet Kürüm duygularını TVNET ekranlarında Cüneyt Özdemir'e anlattı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’yı hastanede ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’yı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi altında olan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.


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