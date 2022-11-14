Şehit Fethi Sekin’in babası vefat etti

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada verdiği kahramanca mücadeleyle teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit olmuştu.
İki yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.
HAYATINI KAYBETTİ
Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık bir ay önce Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BAKAN SOYLU ACI HABERİ DUYURDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin'in vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı.
Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti... Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin... Başımız sağ olsun."
Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti...
Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin...
Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/5wT4xF8Pjs
Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti...