Şehit Kavlak'ın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van’ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya'nın ağır yaralandığı, personelin derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.