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Şehit Kavlak'ın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde silah kazasında ağır yaralanıp, hastanede şehit olan sözleşmeli er Erdem Kavlak'ın (26) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.  Bu sırada şehidin annesi Yurdagül ile babası Ebubekir Kavlak, gözyaşlarını tutamadı.

13:23 . 12/07/2023 Çarşamba
DHA
Sivas şehidini uğurladı

Sivas şehidini uğurladı

Pençe-Kilit şehidi Kavlak'ın cenazesi, Van'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen şehidin cenazesi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, şehidin yakınları ile askeri personel tarafından karşılandı. Uçaktan indirilen şehidin cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze aracına götürüldü.
Bu sırada şehidin annesi Yurdagül ile babası Ebubekir Kavlak, gözyaşlarını tutamadı.
Vali Şimşek ile Belediye Başkanı Bilgin, acılı babayı teskin etmeye çalıştı.
Şehidin cenazesi, Kangal ilçesi Havuz köyüne götürüldü. Bekar olan Kavlak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından köyde toprağa verilecek.




#şehit
#Pençe-Kilit Harekat Bölgesi
#Erdem Kavlak
2 saat önce
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