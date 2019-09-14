Gündem Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü
ŞANLIURFA

Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü

Şanlıurfa'da, motosikletle şehit oğlunun mezarını ziyarete giden Medet Halat, trafik kazasında hayatını kaybetti. Medet Halat'ın, oğlu 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.

Haber Merkezi AA
Medet Halat
Medet Halat

Şanlıurfa'da, şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, Şanlıurfa Mardin kara yolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında, Hüseyin Ruhullah Demir'in kullandığı 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Ruhullah Demir'in kullandığı 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araç.

Oğlu 14 Haziran 2018'de Çukurca'da şehit olmuştu

Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Medet Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve oğlunun kabrini ziyarete gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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