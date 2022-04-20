Gündem Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyunun naaşı törenle memleketine uğurlandı
HAKKÂRİ

Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşı törenle memleketine uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi, Hakkari'deki törenin ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyunun naaşı törenle memleketine uğurlandı
Şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

DHA

Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişin okunmasının ardından şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

DHA

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen ve evli olduğu belirtilen Kanlıkuyu'nun cenazesi, daha sonra memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

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