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İSTANBUL

Şehit ve Gazi  Aileleri Derneği kongresini yaptı

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde kongre heyecanı yaşandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şehit ve Gazi Aileleri Derneği kongresini yaptı
​İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde kongre heyecanı vardı.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde kongre heyecanı yaşandı. Kongreye Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Hakan Sulu, delege üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Belediye Başkanı Atila Aydıner, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına söylediği sözlere tepki gösterdi. Kongrede güven tazeleyen Dernek Başkanı Hakan Sulu ise, dernek olarak inandıkları yolda dimdik yürüyeceklerini söyledi.

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