​Şehit ve Gazi Aileleri Derneği kongresini yaptı

Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışı terör örgütü PKK'yı şaşırttı: Nalına da mıhına da vuruyor

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.' sözüyle ilgili açıklamada bulundu. Bunu 'çok şaşırtıcı' bulduğunu belirten terörist Kalkan, 'Nalına da vuruyor mıhına da vuruyor.' diyerek Millet İttifakı'nın kendilerini bir yandan desteklerken bir yandan da tehdit ettiğini ima etti.



