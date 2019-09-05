Şehit ve gazi derneğine Atatürk ve Erdoğan posteri hediye edildi

Ahmet Keleci, beraberinde getirdiği Atatürk ve Başkan Erdoğan’ın el dokuması iplikten yapılan portrelerini hediye etti.

Dernek binasında ziyaret ettiği Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve üyelerine beraberinde getirdiği portreleri hediye eden Okul Müdürü Ahmet Keleci, şehit yakınlarının ülkenin her ferdine emanet olduğunu belirterek, şehit yakınları ve gazilerimiz için çok anlam ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın portrelerini hediye etmek istediğini söyledi.

Aldığı iki portrenin de gazi ve şehit yakınları için çok anlam ifade ettiğini belirten Dernek Başkanı Mutalp Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu: