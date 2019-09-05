Gündem Şehit ve gazi derneğine Atatürk ve Erdoğan posteri hediye edildi
BATMAN

Şehit ve gazi derneğine Atatürk ve Erdoğan posteri hediye edildi

Batman’ın Sason ilçesinde 3 aylık eğitim tatili dönüşünde şehit yakınları ve gazi derneğini ziyaret eden, Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Keleci, beraberinde getirdiği Atatürk ve Başkan Erdoğan’ın el dokuması iplikten yapılan portrelerini hediye etti.

Haber Merkezi IHA
Ahmet Keleci, beraberinde getirdiği Atatürk ve Başkan Erdoğan’ın el dokuması iplikten yapılan portrelerini hediye etti.
Ahmet Keleci, beraberinde getirdiği Atatürk ve Başkan Erdoğan’ın el dokuması iplikten yapılan portrelerini hediye etti.

Dernek binasında ziyaret ettiği Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve üyelerine beraberinde getirdiği portreleri hediye eden Okul Müdürü Ahmet Keleci, şehit yakınlarının ülkenin her ferdine emanet olduğunu belirterek, şehit yakınları ve gazilerimiz için çok anlam ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın portrelerini hediye etmek istediğini söyledi.

Aldığı iki portrenin de gazi ve şehit yakınları için çok anlam ifade ettiğini belirten Dernek Başkanı Mutalp Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ülkemizi bin bir zorlukla verdiği kahramanlık destanları doğrultusunda kurtararak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın portreleri PKK terör örgütü ile aralarına mesafe koyamayan siyasi guruplara verilmeyecek kadar değerli ve özeldir.
  • Ülkenin bölünmesi için gecesini gündüzüne katan siyasi parti üyelerine Atatürk portresini hediye etmek samimi bir davranış değildir. Biz şehit yakınları olarak bu portrelere sonuna kadar sahip çıkarak kötü emeller için kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Okul Müdürümüz Ahmet Keleci’ye bu güzel hediyelerinden dolayı çok teşekkür ederiz.”
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