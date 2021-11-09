Gündem Şehit yakınına hakaret ettiği öne sürülen İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda serbest bırakıldı
İSTANBUL

Şehit yakınına hakaret ettiği öne sürülen İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyine hakaret ettiği iddia edilen Hüseyin Tarık Arda, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Şehit yakınına hakaret ettiği öne sürülen İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda serbest bırakıldı
İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 5 Kasım'da Bingöl ziyaretinde partili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfür ettiği iddiasıyla Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Olayın görüntülerinde Türkkan'ın yanında bulunduğu görülen Hüseyin Tarık Arda'nın da ifadesinin alınması istendi.

İstanbul'da ikamet eden Arda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesapları incelendi ve paylaşımlarının bazılarının, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu içerdiği tespit edildi. Bu tespit sonucu soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Hüseyin Tarık Arda hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Arda'nın, soruşturma savcılığınca ifadesi alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

  • Savcı, şüpheli Arda'yı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
  • Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Tarık Arda, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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