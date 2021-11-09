Şehit yakınına hakaret ettiği öne sürülen İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda serbest bırakıldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyine hakaret ettiği iddia edilen Hüseyin Tarık Arda, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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