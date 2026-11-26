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Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 5 askerin acı haberi ailelerine ulaştı. Eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, 24 Kasım akşamı saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. Kazada Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu. Şehitlerin naaşları Ankara'ya gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürerken bugün Eskişehir'de tören düzenlenecek. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Albay Mehmet Çöl'ün şehadet haberi Antalya'daki baba ocağına ulaştı. Evin çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı ve taziye çadırı kuruldu. Askerler, mahallede yaşayan komşular ve haberi alan vatandaşlar taziye için eve gelerek aileyi yalnız bırakmadı.

ASTSUBAY YENİ EVLENMİŞTİ

Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın şehadet haberi de Antalya'daki ailesi ulaştırıldı. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak'taki babaevinin ve bulunduğu sokağın Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü. Aslen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden olan Gürdağ'ın yeni evli olduğu öğrenildi. Vücut geliştirmeyle ilgilenen şehidin spor salonunda antrenman yaptığı ve arkadaşlarıyla spor yaptığı görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

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ŞEHİT ABLASI FENALAŞTI

Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) Sivas'ta yaşayan ailesi yasa boğuldu. Şehadet haberi babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut'a askeri yetkililer tarafından verildi. Eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karabulut'un vefat ettiğini öğrenen veteriner hekim ablası Zeliha Çetin fenalaştı.

3 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (45) Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan'ın (69) yaşadığı Aşağı Mahalle'deki apartman ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Eskişehir'de yaşayan şehidin eşi Nesrin Demirhan'ın üçüncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi. Demirhan'ın kaza öncesinde helikopterden halatla sarkarak eğitim yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.

GERİDE 2 YETİM BIRAKTI

Astsubay Nurullah Erarslan'ın (41) Kayseri'deki babaevine Türk bayrağı asıldı. Tuğba Erarslan ile evli olan şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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