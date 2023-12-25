“Katillerin adları değişiyor ama hedefleri hiç değişmiyor. Milletimizi ve bayrağımızı hedef alan teröristleri ve onları yönetenler gayet iyi bilinmektedir. Milletimiz ve devletimiz ise onlara gereken cevabı vermektedir. Her bir şehidimizin hesabı sorulmaktadır. Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek; şehitlerimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan (c.c.) rahmet; ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun"