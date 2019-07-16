Şehitler verdik vatanı vermedik

TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Beştepe Millet Camii'ndeki programın ardından TBMM'ye gelen Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Mehmet Muş

DÜŞMANLAR BİLSİN Kİ...

Özel oturumda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “15 Temmuz’un yıl dönümünde Gazi Mecliste toplanmamız büyük önem taşımaktadır. Zirâ hepimizin farkında olması gereken husus, darbelerin sadece iktidarı değil, topyekûn milleti, ülkemizi ve demokrasimizi hedef aldığıdır” dedi. Şentop, şunları söyledi: “Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. FETÖ'ye karşı mücadeleyi el birliğiyle sürdürmeliyiz.”

DARBE DÖNEMİ KAPANDI

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Bu aziz milletin evlatları canı pahasına vatanını savunmuştur. Darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur. O gece bu aziz millet, şehitler vermiş, gaziler vermiş fakat vatanını vermemiştir. 15 Temmuz, milletin kendi iradesine sahip çıkması bakımından bir dönüm noktasıdır. Türk milleti, darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır” dedi.

'KONTROLLÜ SİYASETÇİLER'

MHP adına kürsüye gelen Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 15 Temmuz’un üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala mutabakat sağlanamadığını vurguladı. “Düşman belli, canına kast edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti. Bunlara karşı birleşemeyeceğiz de neye karşı birleşeceğiz?” diye soran Akçay, 15 Temmuz'a “tiyatro, kontrollü darbe” diyenlerin “kontrollü siyasetçiler” olduğunu söyledi: “FETÖ ağzıyla konuşanlar 251 şehide, 2 bin 194 gaziye ne diyecek? İhanetin, cinayetin, işgal heveslerinin özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz.”

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Özkoç’tan FETÖ ağzı

Engin Özkoç

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un tepki çeken sözleri ortamı gerdi. Konuşmasının ilk anından son anına kadar 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmayı amaçlayan Özkoç'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki geldi. CHP'li Özkoç'un “15 Temmuz darbe girişimi ve ardından gelen 20 Temmuz sivil darbesinin ülkemizde yarattığı enkazı kaldırmalıyız. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız” sözleri üzerine kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Sayın Özkoç 'Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. Onları kim yargılamıştı, FETÖ. Ama aynı yöntemlerle 17-25 Aralık'ı yönetenleri alkışlıyordunuz. Böyle bir günde gönül isterdi ki burada Meclis 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıksın. Burada olması gereken darbeye karşı ortak duruştur. Terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir konuşma sergilenmiştir. Lütfen Marmaris'i, oradaki suikast timini hatırlayın. Sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor” cevabını verdi.

SİYASİ AYAĞI ORTADA

CHP'li Özkoç'un mesnetsiz iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da şunları söyledi: “17-25 Aralık'ta şantaj, montaj kasetlerini buraya getirip, Meclis çatısı altında, FETÖ'nün kendilerinden aldıkları bilgileri burada servis edenler, aslında suçüstü yakalanmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağının nerede olduğunun aslında tezahürü bugün tam da ortaya çıkmıştır.”