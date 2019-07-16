Gündem Şehitler verdik vatanı vermedik
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Şehitler verdik vatanı vermedik

15 Temmuz’un yıl dönümünde özel gündemle toplanan TBMM’de grup başkanvekilleri söz aldı. AK Partili Muş, “O gece bu aziz millet, şehitler vermiş, gaziler vermiş fakat vatanını vermemiştir. Türk milleti, darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır” dedi. MHP’li Akçay ise 15 Temmuz’a “tiyatro” diyenleri “kontrollü siyasetçiler” olarak tanımladı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Özel Oturumu
​TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Özel Oturumu

TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Beştepe Millet Camii'ndeki programın ardından TBMM'ye gelen Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Mehmet Muş

DÜŞMANLAR BİLSİN Kİ...

Özel oturumda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “15 Temmuz’un yıl dönümünde Gazi Mecliste toplanmamız büyük önem taşımaktadır. Zirâ hepimizin farkında olması gereken husus, darbelerin sadece iktidarı değil, topyekûn milleti, ülkemizi ve demokrasimizi hedef aldığıdır” dedi. Şentop, şunları söyledi: “Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. FETÖ'ye karşı mücadeleyi el birliğiyle sürdürmeliyiz.”

DARBE DÖNEMİ KAPANDI

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Bu aziz milletin evlatları canı pahasına vatanını savunmuştur. Darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur. O gece bu aziz millet, şehitler vermiş, gaziler vermiş fakat vatanını vermemiştir. 15 Temmuz, milletin kendi iradesine sahip çıkması bakımından bir dönüm noktasıdır. Türk milleti, darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır” dedi.

'KONTROLLÜ SİYASETÇİLER'

MHP adına kürsüye gelen Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 15 Temmuz’un üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala mutabakat sağlanamadığını vurguladı. “Düşman belli, canına kast edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti. Bunlara karşı birleşemeyeceğiz de neye karşı birleşeceğiz?” diye soran Akçay, 15 Temmuz'a “tiyatro, kontrollü darbe” diyenlerin “kontrollü siyasetçiler” olduğunu söyledi: “FETÖ ağzıyla konuşanlar 251 şehide, 2 bin 194 gaziye ne diyecek? İhanetin, cinayetin, işgal heveslerinin özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz.”

REKLAM

Özkoç’tan FETÖ ağzı

Engin Özkoç
  • CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un tepki çeken sözleri ortamı gerdi. Konuşmasının ilk anından son anına kadar 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmayı amaçlayan Özkoç'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki geldi. CHP'li Özkoç'un “15 Temmuz darbe girişimi ve ardından gelen 20 Temmuz sivil darbesinin ülkemizde yarattığı enkazı kaldırmalıyız. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız” sözleri üzerine kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Sayın Özkoç 'Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. Onları kim yargılamıştı, FETÖ. Ama aynı yöntemlerle 17-25 Aralık'ı yönetenleri alkışlıyordunuz. Böyle bir günde gönül isterdi ki burada Meclis 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıksın. Burada olması gereken darbeye karşı ortak duruştur. Terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir konuşma sergilenmiştir. Lütfen Marmaris'i, oradaki suikast timini hatırlayın. Sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor” cevabını verdi.
  • SİYASİ AYAĞI ORTADA
  • CHP'li Özkoç'un mesnetsiz iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da şunları söyledi: “17-25 Aralık'ta şantaj, montaj kasetlerini buraya getirip, Meclis çatısı altında, FETÖ'nün kendilerinden aldıkları bilgileri burada servis edenler, aslında suçüstü yakalanmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağının nerede olduğunun aslında tezahürü bugün tam da ortaya çıkmıştır.”

Emanete sahip çıkacağız
GÜNDEM
Emanete sahip çıkacağız
ABye yanıt gecikmedi

AB'ye yanıt gecikmedi

​Dışişleri Bakanlığı AB'nin aldığı yaptırım kararına sert tepki gösterdi.
Müptezeller Türkiyeyiele geçiremeyecek

Müptezeller Türkiye'yi
ele geçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda konuştu.
Hain darbe girişiminiilk Yeni Şafak duyurdu

Hain darbe girişimini
ilk Yeni Şafak duyurdu

Albayrak Medya, 15 Temmuz gecesi direnişin kalelerinden birisi oldu.
Hain geceyi anlattı

Hain geceyi anlattı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, tarihi anları değerlendirmişti.
Salâlar semada<br>yeniden yankılandı

Salâlar semada
yeniden yankılandı

Türkiye'deki 90 bin camde eş zamanlı selalar okundu.
15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

AB, darbe girişiminin 3. yıl dönümünde skandal bir karar aldı.
Kalır dudaklarda<br>şarkımız bizim

Kalır dudaklarda
şarkımız bizim

Necip Fazıl Kısakürek'in 'Şarkımız' şiirini okudu.
Kılıçdaroğlu'ndan<br>tuhaf açıklama!

Kılıçdaroğlu'ndan
tuhaf açıklama!

​Darbe açıklamasında ne '15 Temmuz' ne de 'FETÖ' geçiyor.

Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

81 ilde vatandaşlar hain darbe girişimini anıyor.
Darbecilerin kollarını kestik

Darbecilerin kollarını kestik

Cumhurbaşkanı, Ankara Emniyeti'nin yeni binasını hizmete açtı.
Fox darbeyi<br>böyle desteklemişti

Fox darbeyi
böyle desteklemişti

Darbe gecesi skandal ifadeler hala hafızalarda.
TBMM'de<br>özel oturum

TBMM'de
özel oturum

15 Temmuz için yapılan oturuma Erdoğan da katıldı.
3 yıl<br>önceki yerde

3 yıl
önceki yerde

Çocuğu, genci, yaşlısı Atatürk Havalimanı'nda..
İlk tören Külliye'de

İlk tören Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.
Erdoğan'ın gözyaşları

Erdoğan'ın gözyaşları

Olçok ve Cambaz'ın cenazesinde duygu yüklü anlar.
Sus Gökhan!

Sus Gökhan!

Hasan Kaçan'dan Athena Gökhan'a sert yanıt.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.