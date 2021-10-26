Şehitlere büyük saygısızlık: Edirnekapı Şehitliği'nde uygunsuz görüntüler vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Uygunsuz hareketlerden rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. Yaşananlardan büyük rahatsızlık duyan vatandaşlar durumu defalarca Beyaz Masa'ya ilettiklerini, ancak İBB'nin hiçbir çözüm üretmediğini söyledi.
Eyüpsultan’da bulunan Edirnekapı Şehitliği’nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.
Vatandaşlar rahatsız
Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı.
Geçmişi İstanbul’un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.
İBB çözüm bulmadı
Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.