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İSTANBUL

Şehitlere büyük saygısızlık: Edirnekapı Şehitliği'nde uygunsuz görüntüler vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Uygunsuz hareketlerden rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. Yaşananlardan büyük rahatsızlık duyan vatandaşlar durumu defalarca Beyaz Masa'ya ilettiklerini, ancak İBB'nin hiçbir çözüm üretmediğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Şehitlere büyük saygısızlık: Edirnekapı Şehitliğinde uygunsuz görüntüler vatandaşı isyan ettirdi
Şehitlikteki uygunsuz görüntüler vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan’da bulunan Edirnekapı Şehitliği’nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.

Vatandaşlar rahatsız

Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Geçmişi İstanbul’un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

İBB çözüm bulmadı

Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

Edirnekapı Şehitliği’ndeki ağaç kesimi tepki topladı
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Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosunu taşıyan kıyafetler giyen görevliler, Edirnekapı Şehitliği'nde bir ceviz ağacını kesti.
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Ağaç çevresinde de çalışma yapan görevlilere yoldan geçen vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine işçiler, kesim yaparken kullandıkları motorlu testereyi ağacın üzerinde bırakarak, olay yerini terk ettiler.
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Ağacın kesilmesine tepki gösteren Murat Kuyucak, \"Bu konuyla alakalı 153'ü ve polisi bilgilendirdik. Vatandaş da sosyal medyadan tepki gösteriyor. Kesim yapanlar, ağacın vatandaşa zarar verdiğini söylemişler. Tepki gördükten sonra da bırakıp kaçmışlar. İlgili birimlere şikayette bulunduk ama henüz bir ekip gelmedi.
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Biz de 2 saattir burada bekliyoruz. Ağaç, şehitlerimizin mezarlarının üzerine devrilmiş halde duruyor. Bu ağacın neden kesildiğini izah etmelerini istiyoruz. Olayı gören vatandaş yaklaşık 15-20 kişi olduklarını söylüyor\" dedi.
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Olayı gören Mehmet Ayaz ise \"Sabah buradaydım. Bir ses geldi. Dönüp baktığımda, 80 yıllık yemyeşil ağacı kesmişler. Çürümüş ya da kurumuş hiçbir yeri yok. Bu ağacın ne zararı olabilir? Motorlu testereyi bırakıp kaçtılar. Valiliğin emri olduğunu söylediler.
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Diyelim Valilik emri var; ağaç böyle mi kesilir? Şehit mezarlarının üzerine gelmeden dalları kesilebilir. Belediye evinizin bahçesindeki ağacı kesmenize izin vermiyor. Bu ağacı nasıl kesersiniz\" diye konuştu. İBB yetkilileri ise, valiliğin talebi doğrultusunda tehlike saçan ağacın kesiminin yapıldığını belirtti.
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Edirnekapı Şehitliği’ndeki ağaç kesimi tepki topladı
Edirnekapı Şehitliği'nde, İBB görevlilerince yapılan ağaç kesimi vatandaşların tepkisine neden oldu. Tepki üzerine görevliler, motorlu testereyi ağaç üzerinde bırakıp hızla uzaklaştı.


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