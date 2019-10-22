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POLİTİKA

Şehitlerimizi uğurladık

Türkiye terör örgütüyle mücadelede şehit düşen 3 askerini uğurladı. Uzman Onbaşı Sefa Fındık Tokat’ta, Uzman Çavuş Muhammed Örnek Gaziantep’te, piyade er Sezai Ekşioğlu ise memleketi Erzurum’da toprağa verildi. Şehit Fındık’ın dedesinin “Ağlamayın, kalleşleri sevindirmeyin” sözleri duygulandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman Onbaşı Sefa Fındık’ı Tokat’ta binler uğurladı.
Uzman Onbaşı Sefa Fındık’ı Tokat’ta binler uğurladı.

Mardin’in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Önek’in Türk bayrağına sarılı tabutu babaevinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda törenin düzenleneceği Nurdağı Hurşit Camisi önüne getirildi. Şehidin annesi Pakize Önek, oğlunun tabutunun getirilişi sırasında “Adı güzel Muhammed’im, canım.” diyerek gözyaşı döktü.

Muhammed Önek

ALÇAKLARI SEVİNDİRMEYİN

Fırat’ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa’dan askeri uçakla önceki gece Tokat’a getirilen şehit Fındık’ın (22) naaşı, Yeşilyurt ilçesi Kuşcu köyündeki babaevine götürülerek burada helallik alındı. Bu sırada şehidin amcası Mustafa Fındık, “Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun. Biz yanındayız. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yeğenimin yerine.” diyerek ağıt yaktı. “Ağlayarak o kalleşleri sevindirmeyin yavrum, onlar kalleş. Neden ağlıyorsunuz? Şehit olmuş benim torunum ne mutlu.” diyen dede Duran Fındık ise aileyi teselli etmeye çalıştı. Şehidin naaşı, Kuşculu Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BİNLER UĞURLADI

Sezai Ekşioğlu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin açtıkları taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Mutlu Can Meşeci

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 11 Ekim günü YPG/PKK’lı hainlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’den acı haber geldi. Şehit olan Meşeci’nin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise yürekleri dağladı. Onbaşı Meşeci’nin geçen 23 Ağustos’ta Bafra’ya gelişi sırasında gittiği bir pide salonuna bıraktığı ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim’ yazan notu ise sosyal medyada paylaşıldı.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN

  • Umut Coşkun
  • ***
  • Caner Selimoğlu

Gaziantep’te tedavi gördükleri hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, Uzman Onbaşı Umut Coşkun ve Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu’nun cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Meşeci’nin cenazesi memleketi Samsun, Coşkun’un cenazesi Ankara, Selimoğlu’nun cenazesi ise Kars’ın Susuz ilçesine gönderildi.

Erdoğan’dan başsağlığı

Sefa Fındık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık ile Mardin ve Hakkari’de PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu’nun ailelerine başsağlığı diledi.

Kağızman’da hain pusu

  • Kars’ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 1’i ağır 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Kağızman’a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.

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