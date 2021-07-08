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Şehzadeler’de yaz spor okulları başladı

Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları, 4 branşta 150 öğrencinin katılımı ile başladı. Yaz spor okullarında yüzme, basketbol, muay thai ve wushu branşlarında ağustos ayı sonuna kadar öğrencilere spor eğitimleri verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehzadeler’de yaz spor okulları başladı
Şehzadeler BelediyeYüzme, basketbol, muay thai ve wushu gibi 4 farklı spor dalında öğrenciler yaz tatili süresince eğitimlerine devam edecek.

Şehzadeler Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nda 4 branşta 150 öğrencinin katılımı ile eğitimler başladı. Yüzme, basketbol, muay thai ve wushu gibi 4 farklı spor dalında öğrenciler yaz tatili süresince eğitimlerine devam edecek. Pandemi nedeniyle bu yılki kurs kontenjanlarını sınırlı tuttuklarını ve kurslarda pandemi kurallarına göre eğitimlerin verileceğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bu yıl da öğrencilerimiz için açmış olduğumuz Yaz Spor Okullarımız eğitimlerine başladılar. Kurulduğumuz yıldan beri düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kurslarımıza pandemi nedeniyle geçen yıl ara vermiştik. Vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte bu yıl da yaz kurslarımızın startını verdik” dedi.

UZMANLAR EĞİTECEK

  • Yüzme, basketbol, muay thai ve wushu branşlarında başlayan kurslarda öğrencilerin eğitim almaya başladıklarına değinen Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’müzün katkılarıyla başlayan kurslarda çocuklarımıza alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimler verilecek” diye konuştu.
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