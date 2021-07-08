Şehzadeler’de yaz spor okulları başladı

Şehzadeler Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nda 4 branşta 150 öğrencinin katılımı ile eğitimler başladı. Yüzme, basketbol, muay thai ve wushu gibi 4 farklı spor dalında öğrenciler yaz tatili süresince eğitimlerine devam edecek. Pandemi nedeniyle bu yılki kurs kontenjanlarını sınırlı tuttuklarını ve kurslarda pandemi kurallarına göre eğitimlerin verileceğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bu yıl da öğrencilerimiz için açmış olduğumuz Yaz Spor Okullarımız eğitimlerine başladılar. Kurulduğumuz yıldan beri düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kurslarımıza pandemi nedeniyle geçen yıl ara vermiştik. Vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte bu yıl da yaz kurslarımızın startını verdik” dedi.

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