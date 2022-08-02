Gündem Şeker fabrikasından işçi çıkardılar iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu Rakam vereyim dedi ama bir türlü veremedi
POLİTİKA

'Şeker fabrikasından işçi çıkardılar' iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu 'Rakam vereyim' dedi ama bir türlü veremedi

Erzurum'a ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında kentte bulunan şeker fabrikasından işçi çıkarıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, çıkarıldığını iddia ettiği işçilerin sayısını vermek istese de bir türlü veremedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şeker fabrikasından işçi çıkardılar iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu Rakam vereyim dedi ama bir türlü veremedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada hükümete eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, kentte bulunan şeker fabrikasından işçi çıkarıldığını öne sürdü.

ÇIKARILAN İŞÇİ SAYISINI BİR TÜRLÜ PAYLAŞAMADI

Fabrikadan işçi çıkarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, çıkarılan işçi rakamını paylaşmak istese de paylaşamadı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şeker fabrikanız vardı sizin, özelleştirildi. Önce söz verdiler. Dediler ki hiçbir işçinin işine son verilmeyecek. Sonra o işçilerin işine son verdiler. Bakın o rakamı da vereyim size. Yaklaşık... "

Kılıçdaroğlu’nun “İşine son verilen işçilerin sayısı” deyip rakam verememesi sosyal medyanın gündeminde
OYNAT 00:26
Kılıçdaroğlu’nun “İşine son verilen işçilerin sayısı” deyip rakam verememesi sosyal medyanın gündeminde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erzurum'da CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'İşine son verilen işçilerin sayısını vereceğim' deyip söyleyememesi gündem oldu. Kılıçdaroğlu: “Şeker Fabrikası'nda işine son verilen işçilerin sayısını vereyim size” dedikten sonra “Yaklaşık, uzun çok daha fazla kişi çalışırken, işlerine son verdiler. Şu anda çok dar bir kadro işçi fabrikasında çalışıyor şu an” ifadelerini kullandı.

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