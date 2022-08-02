'Şeker fabrikasından işçi çıkardılar' iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu 'Rakam vereyim' dedi ama bir türlü veremedi

TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada hükümete eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, kentte bulunan şeker fabrikasından işçi çıkarıldığını öne sürdü.
ÇIKARILAN İŞÇİ SAYISINI BİR TÜRLÜ PAYLAŞAMADI
Fabrikadan işçi çıkarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, çıkarılan işçi rakamını paylaşmak istese de paylaşamadı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Şeker fabrikanız vardı sizin, özelleştirildi. Önce söz verdiler. Dediler ki hiçbir işçinin işine son verilmeyecek. Sonra o işçilerin işine son verdiler. Bakın o rakamı da vereyim size. Yaklaşık... "