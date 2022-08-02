'Şeker fabrikasından işçi çıkardılar' iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu 'Rakam vereyim' dedi ama bir türlü veremedi

TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada hükümete eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, kentte bulunan şeker fabrikasından işçi çıkarıldığını öne sürdü.

ÇIKARILAN İŞÇİ SAYISINI BİR TÜRLÜ PAYLAŞAMADI

Fabrikadan işçi çıkarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, çıkarılan işçi rakamını paylaşmak istese de paylaşamadı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şeker fabrikanız vardı sizin, özelleştirildi. Önce söz verdiler. Dediler ki hiçbir işçinin işine son verilmeyecek. Sonra o işçilerin işine son verdiler. Bakın o rakamı da vereyim size. Yaklaşık... "

OYNAT 00:26 Kılıçdaroğlu’nun “İşine son verilen işçilerin sayısı” deyip rakam verememesi sosyal medyanın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erzurum'da CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'İşine son verilen işçilerin sayısını vereceğim' deyip söyleyememesi gündem oldu. Kılıçdaroğlu: “Şeker Fabrikası'nda işine son verilen işçilerin sayısını vereyim size” dedikten sonra “Yaklaşık, uzun çok daha fazla kişi çalışırken, işlerine son verdiler. Şu anda çok dar bir kadro işçi fabrikasında çalışıyor şu an” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder