Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile sekiz fakülte ve iki enstitü kuruldu Bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılması ile bazı fakültelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Haber Merkezi 21 Mayıs 2021, 06:51 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2021, 06:57 AA