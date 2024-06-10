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Sekiz gündür kayıp olarak aranıyordu: Mezarlıkta ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 gün önce kaybolan Mehmet Başoğlu'nun (79) köy mezarlığında cansız bedeni bulundu.

07:34 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA
Mehmet Başoğlu
Mehmet Başoğlu

Nazilli'nin kırsal Hisarcık Mahallesi'nde oturan Mehmet Başoğlu, 2 Haziran pazar günü evden ayrıldı.

Kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, gönüllü Yesevi Arama Kurtarma ile ANDA ekipleri Başoğlu'na ulaşmak için arama çalışmaları başlattı.

Aramalardan sonuç alınamazken, saat 20.00 sıralarında Başoğlu'nun evine 2 kilometre uzaklıktaki mahalle mezarlığında ağır bir koku alan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Mezarlıkta yapılan araştırmada kayıp olan Mehmet Başoğlu'nun cansız bedeni ağaçların arasında bulundu.

Başoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Aydın
#Nazilli
#AFAD
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