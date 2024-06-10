Sekiz gündür kayıp olarak aranıyordu: Mezarlıkta ölü bulundu

Büyükçekmece'de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçarken, saldırının hedefi olan Uğur Doğan (30) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.