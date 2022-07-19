Gündem Sekiz gündür ormanda aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu
İSTANBUL

Sekiz gündür ormanda aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Sekiz gündür ormanda aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu
Şehmus Ele

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

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